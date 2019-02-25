إغلاق محطة قطار في فيتنام قبل وصول كيم إليها

أُغلقت محطة قطار على الحدود بين فيتنام والصين، من المتوقع أن يصل إليها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمام الركاب، الاثنين، وانتشر حولها حراس مسلحون قبل أيام من القمة التي ستجمع كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هانوي.

وانطلق كيم برحلته على متن قطار مصفح من بيونغ يانغ، السبت، وشوهد القطار لاحقاً وهو يعبر جسراً إلى الصين.

ويبدو أن القطار قد عبر بكين، ويعتقد أنه وصل إلى جنوب الصين في طريقه إلى فيتنام التي تتحضر لاستضافة اللقاء الثاني بين كيم وترمب بعد اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت مصادر من فيتنام إن كيم قد يصل إلى محطة دونغدانغ الحدودية في ساعة مبكرة الثلاثاء في ختام رحلة تمتد على طول 4 آلاف كيلومتر، وتدوم يومين ونصف اليوم.

ويعتقد أن موكبه سيتجه من دونغدانغ إلى هانوي، حيث ستغلق الثلاثاء طريق بطول 170 كلم سيعبرها كيم بين الساعة السادسة صباحاً والثانية بعد الظهر.

وشوهد انتشار حراس مسلحين في محطة دونغدانغ صباح الاثنين.

وقال أحد الحراس لوكالة فرانس برس، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحطة "أغلقت، ليست مفتوحة للعموم. لا نعرف إلى متى ستبقى مغلقة لكنني أعتقد أنها ستبقى كذلك للغد".

ولم يكشف عن الطريق التي يعبرها كيم داخل الصين.

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ونشر موقع "إيفنغ" الصيني التابع لقناة "فينكس" في هونغ كونغ فيديو على موقع "ويبو" يظهر ما قيل إنه قطار كيم يعبر منطقة ووهان في محافظة هوبي وسط البلاد عند الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي الاثنين.

وقالت فيتنام السبت، إن كيم سيقوم بزيارة رسمية إلى البلاد "في الأيام المقبلة، بدون أن تحدد موعد الزيارة أو ما إذا كان قبل أو بعد قمته مع ترمب في 27 و28 شباط/فبراير.

كما ذكر مصدران لوكالة فرانس برس، الاثنين، أن كيم سيمضي الليل في فندق "ميليا" وسط هانوي، يبعد حوالي كيلومتر من مقر الضيافة الحكومي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث قد تعقد القمة.

وقال أحد الموظفين فيه لوكالة فرانس برس، إن الفندق محجوز بالكامل حتى أول آذار/مارس، لكنه لن يستقبل أي ضيوف من كبار الشخصيات.

وسيجري إنشاء مركز صحافي للبيت الأبيض في الفندق نفسه، وشوهدت عناصر أمن كورية شمالية تدخل إلى المبنى الأحد.

وخلال رحلته، من المتوقع أن يزور كيم في فيتنام مقاطعتي كوان نينه وباك نينه اللتين تضمان العديد من المناطق الصناعية. وتضم مقاطعة باك نينه مصنعا لشركة سامسونغ.

وانتهت قمة لقاء ترامب وكيم الأخير بإعلان مبهم حول "النزع الكامل للسلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية، ويواجه الطرفان ضغوطا للخروج باستنتاجات واضحة في نهاية قمة هذا الأسبوع.