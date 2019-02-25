جنوب السودان.. أزمة مرتبات بلا حلول تلوح في الأفق

كشف مسؤول كبير في جنوب السودان أن موظفي الدولة في أجزاء واسعة من البلاد لم تصرف لهم رواتبهم لفترات تجاوزت الأربعة أشهر مما يلقي بأعباء اقتصادية ومعيشية كبيرة على حياة الناس.

المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في مؤتمر لأصحاب المصلحة حول القوانين الأمنية في جوبا، في إشارة إلى أن اتفاقية السلام التي وقعت العام الماضي في الخرطوم لا تزال تواجه عقبات مالية مما قد يؤثر أيضاً على حياة المواطنين.

ويقول المسؤول الحكومي إن "هناك أجزاء واسعة من البلاد لم تدفع فيها رواتب الناس لأربعة أشهر أو أكثر، وإن كان لدينا المال لجعلنا صرف الرواتب أولوية لأن الناس في حاجة إلى ذلك، ولكن كيف سندفع لهم طالما لا يوجد مال لدينا وهذه هي المشكلة".