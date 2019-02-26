البشير يعيد قادة عسكريين للخدمة ويعين وزير دولة للدفاع

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء أن الرئيس البشير أجرى تغييرات في قيادة الجيش السوداني وعين وزير دولة جديداً لوزارة الدفاع، وأعاد ضباط متقاعدين الى الخدمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد خليفة الشامي في بيان، Hن البشير عين الفريق أول مراقب جوي عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.

وأضاف البيان أنه جرى تعديل في رئاسة الأركان المشتركة للجيش برئاسة الفريق أول كمال عبد المعروف والفريق أول هاشم عبد المطلب نائباً له، والفريق أول عبد الفتاح البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وتابع البيان أن الرئيس البشير عين الفريق طيار صلاح عبد الخالق رئيساً لأركان الثقوات الجوية، والفريق محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.

وشملت التعديلات تعيين الفريق شمس الدين كباشي رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفي محمد مصطفي رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، وترقية 5 ضباط برتبة لواء الى رتبة فريق.

وأعاد البشير اللواء متقاعد النعيم خضر مرسال واللواء متقاعد الطيب المصباح عثمان الى الخدمة وترقيتهما الى رتبة الفريق واحالتهما للتقاعد.

وذكر البيان أن هذا القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب باسقاط النظام، أجبرت الرئيس على حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين واعلان حال الطوارئ لمدة عام.