السودان.. منظمو الاحتجاجات يدعون للتظاهر ردا على البشير

دعا تجمع المهنيين السودانيين المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فوراً، رداً على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وكان البشير أصدر 4 أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، بالإضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فضلاً عن حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

وينظم سودانيون منذ ديسمبر احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتنحي البشير الذي جاء إلى السلطة في عام 1989. وبدأت الاحتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الخبز ثم تحولت إلى حملة مستمرة ضد البشير وحكومته.

وكانت الشرطة السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين بعد تجدد المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى تلبية لدعوة تجمع المهنيين.

وأغلقت السلطات الأمنية عدداً من الشوارع المؤدية إلى وسط الخرطوم، فيما تحدثت أنباء عن اعتقال عدد من المحتجين.