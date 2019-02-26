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بالصور.. موكب زعيم كوريا في هانوي قبيل قمته مع ترمب

المصدر: العربية.نت
السيارة التي تقل كيم
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خطف موكب الزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ-أون الأنظار لدى وصوله إلى العاصمة #هانوي متجها إلى فندقه.

موكب كيم موكب كيم

وكان #الزعيم_الكوري الشمالي، قد وصل، صباح الثلاثاء، على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها 4 آلاف كيلومتر، توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي غادرها على متن سيارة تقله إلى العاصمة هانوي حيث ستجري القمة.

وتستعد العاصمة الفيتنامية لاستضافة يومي الأربعاء والخميس هذه القمة بالغة الأهمية والتي يأمل ترمب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

مارة يلتقطون صورا لموكب كيم مارة يلتقطون صورا لموكب كيم
موكب كيم موكب كيم
مدرعة مرافقة لموكب كيم مدرعة مرافقة لموكب كيم
نساء يترقبن موكب كيم نساء يترقبن موكب كيم
السيارة التي تقل كيم السيارة التي تقل كيم
أطفال بمدرسة يشاهدون موكب كيم أطفال بمدرسة يشاهدون موكب كيم

كلمات دالّة

#هانوي, #الزعيم الكوري, #كيم يونغ, #ترمب

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