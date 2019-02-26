تركيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بسبب حضوره قمة شرم الشيخ

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي لعقده قمة مع القادة العرب في مصر.

والتقى نحو 40 من القادة الأوروبيين والعرب في قمة استغرقت يومين بدأت الأحد في منتجع شرم الشيخ المصري استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأردوغان انتقد الموقف الأوروبي مستهدفاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستخدام ملف حقوق الإنسان.

وأشار أردوغان لتنفيذ حكم الإعدام في حق المدانين الـ9 في اغتيال النائب العام المصري عام 2015. وذكّر بأن هذه العقوبة محظورة في الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "هل من الممكن أن نفهم أن الاتحاد الأوروبي ليس مخلصاً لمبادئه".

ودافع السيسي عن عقوبة الإعدام أمس الاثنين خلال القمة العربية الأوروبية، قائلا إن كلا من المنطقتين لها ثقافة مختلفة.

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في 2002، ولكن ومنذ 2016 ألمح أردوغان مراراً إلى إمكانية إعادة العمل بهذه العقوبة في حال موافقة البرلمان على مشروع قرار بهذا الخصوص.