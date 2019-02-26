السودان.. تأسيس نيابات طوارئ في العاصمة والولايات

أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان.

وحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، اطلعت عليه "العربية" فإن القرار حدد اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.

وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الاثنين 4 أوامر طوارئ تضمنت:

-إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ

-تفويض القوات النظامية دخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

-حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل

-حظر إقامة الندوات

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.