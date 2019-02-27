موغيريني تدعو الهند وباكستان لأقصى درجات ضبط النفس

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الهند وباكستان، الأربعاء، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في المواجهة المتصاعدة بينهما مع تزايد المخاوف من اندلاع نزاع شامل بين البلدين النوويين.

وقالت في بيان بعد إعلان البلدين إسقاط مقاتلات لكل منهما "نتوقع من البلدين أن يمارسا أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الوضع".

موضوع يهمك أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على طيار هندي بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير الأربعاء.وأظهرت... أول فيديو للطيار الهندي بعد إسقاط طائرته.. واعترافات الأخيرة

وكانت باكستان قد أعلنت، الأربعاء، اعتقال طيارين هنديين كانا على متن طائرة أسقطت في كشمير، وأضافت أن أحدهما يعالج في مستشفى والآخر في مركز احتجاز، إلا أن جيشها بعد ساعات عدّل المعلومات وأعلن أن لديه جندياً هندياً أسيراً واحداً وليس اثنين.

وكان الجنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن القوات الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين اخترقتا المجال الجوي للبلاد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني".