نائب رئيس السودان: الاحتجاجات ليست ضمن حالة الطوارئ

قال الفريق أول ركن عوض ابن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير تهدف إلى "تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات".

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة السودانية عن ابن عوف قوله بعد اجتماع مع البشير، إن الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأضاف أنه تلقى توجيهات من البشير تتعلق بمهامه خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المستقبل القريب سيشهد توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة كافة لتجاوز التحديات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب الأول قوله: "حالة الطوارئ تُفرض في الأزمة وحالتنا هذه لم تفرض في أزمة وهي فرضت بعد حل الأزمة لأنها تعني السوق والتهريب، وكل ما يخل بتماسك الدولة والأمن والأمان والأحكام، ولكن هي ليست معنيا بها المظاهرات، والمقصود منها استقرار البلد، ولا تعني الظلم وإنما تعني العدل وسرعة الإجراء".

وكان البشير أعلن حالة الطوارئ مساء الجمعة الماضي بعد موجة احتجاجات مستمرة منذ 19 ديسمبر الماضي، وصاحب الإعلان، حل الحكومتين الاتحادية والولائية وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين وإعلان حال الطوارئ لمدة عام.

ويعتزم تجمع المهنيين تنظيم "مواكب التحدي" غداً الخميس في العاصمة الخرطوم والولايات، في إشارة إلى تحدي حالة الطوارئ.