الأمطار تغرق شوارع الأردن.. وحالة طوارئ قصوى

داهمت مياه الأمطار منازل ومركزا تجاريا ومستشفى في العاصمة الأردنية وعدد من محافظات المملكة، وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن مياه الأمطار داهمت عددا من المنازل في محافظتي مأدبا وعجلون، وجرش، وتوسعة مستشفى النديم الحكومي في مأدبا اليوم الخميس، كما داهمت الأمطار مدرسة ومنزلا في محافظة جرش.

وتعاملت شرطة البادية الملكية مع عائلات لاجئين سوريين، وأخلت الشرطة 46 سوريا يقطنون الخيام في منطقة منجا بالقرب من محافظة مأدبا جنوب غربي العاصمة عمّان، ونقلهم إلى إحدى المدارس القريبة، من دون تسجيل أي إصابات بينهم.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وأغلقت السلطات الأردنية عددا من الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

وفي العاصمة، أعلنت أمانة عمّان الكبرى العمل بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وقدمت الأمانة المساعدة لعدد من المنازل التي داهمتها المياه في مناطق بالعاصمة. فيما لم تسجل أي حالة إغلاق على الشوارع والأنفاق والجسور داخل العاصمة، بحسب الأمانة حتى الساعة الـ 1 بالتوقيت المحلي.

ووصل عدد الملاحظات والشكاوى التي تلقتها غرفة طوارئ أمانة عمان حتى صباح اليوم نحو 50 ملاحظة تنوعت بين تجمع مياه أمطار ومداهمات لعدد من المنازل وانهيارات لأسوار خفيفة وإزالة أغصان أشجار تكسرت بفعل الرياح، وتعطل لعدد من الإشارات الضوئية وانجراف للتربة على الشوارع وغيرها من الملاحظات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمداهمة المياه لمحال تجارية في وسط البلد، وغرق مركبات في الشوارع.

وتسببت الظروف الجوية السائدة في المملكة إلى تعليق الدوام في العديد من المدارس، والجامعات، ومراكز الطلبة السوريين، بمختلف محافظات المملكة.