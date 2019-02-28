السودان.. "مواكب التحدي" تنطلق والحكومة تراجع الضرائب

تنطلق ظهر اليوم الخميس في السودان مسيرات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين تحت عنوان "مواكب التحدي".

وحدد في بيان المناطق التي ستنطلق منها تلك المسيرات المناهضة للحكومة والمطالبة بتغيير جذري في الحكم، وهي الخرطوم، منطقة بحري، منطقة أم درمان، بالإضافة إلى عدد من الولايات السودانية.

وأوضح التجمع أن تلك المسيرات "السلمية" تهدف إلى التعبير عن رفض حالة الطوارئ في البلاد، فضلاً عن الاعتقالات والسياسات المتبعة من قبل الرئيس عمر البشير.

موضوع يهمك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، الأربعاء، مقتل طفل دهسته دورية أمنية بمدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، فيما... السودان.. دورية تدهس طفلين ودعوات لـ"مواكب التحدي" السودان

وكان النائب الأول للرئيس السوداني عوض ابن عوف، قال الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدي للتهريب.

مراجعة الرسوم

في المقابل، بشر رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا ، السودانيين، بإجراءات معيشية جديدة، عقب لقائه البشير الأربعاء.

وأوضح رئيس الوزراء الجديد عقب اللقاء أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة، للاطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي، إلى جانب الاتفاق على مراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع، وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة، بحسب ما أفادت صحف محلية.

كما أشار إلى أن اللقاء تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض علي المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان علي توفير 40% من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.