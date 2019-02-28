باكستان تقرر الإفراج عن الطيار الهندي

أعلنت باكستان أنها سوف تفرج عن الطيار الهندي الأسير لديها، الجمعة.

وفي كلمة له خلال جلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني بشقيه النواب والشيوخ، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أن بلاده قررت الإفراج عن الطيار الهندي يوم غد الجمعة، كبادرة لحسن النية.

وقال خان أمام البرلمان في إسلام آباد اليوم الخميس "سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام".

وجدد عمران خان رغبة بلاده بالسلام ونزع فتيل التوتر مع الهند، مجددا دعوتها للحوار، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده سوف ترد بقوة على أي اعتداء على أراضيها، وحث عمران المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ونزع فتيل التوتر بين البلدين.

وانتقد عمران خان تأخر الهند في تسليم الملف المتعلق بهجوم بلوامه الذي خلف عشرات القتلى والجرحى من الجنود الهنود منتصف الشهر الجاري، وتساءل عن سبب التأخير خصوصا بعد الانتهاك الهندي للسيادة الباكستانية، مشيرا إلى سعي القيادة الهندية لاستغلال الهجوم سياسيا وانتخابيا.

وأشاد عمران خان بوحدة الأحزاب الباكستانية في الحكومة والمعارضة أمام التصعيد الهندي، كما بجاهزية وقدرات القوات المسلحة الباكستانية.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت الخميس، أنها مستعدة للإفراج عن الطيار الهندي إذا كان ذلك سيؤدي إلى "خفض التصعيد" مع جارتها النووية، الهند.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس، نقلا عن بيان لوزير الخارجية، شاه محمود قريشي "نحن مستعدون لتسليم الطيار الهندي إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض التصعيد".

وكانت باكستان أعلنت الأربعاء أنها أسقطت طائرتين هنديتين اخترقتا المجال الجوي، وأسرت طياراً.

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وقال الجنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تغريدة على حسابه على تويتر: "أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني". وأوضح أنه تم أسر طيار هندي، بينما لا يزال طياران اثنان في المنطقة.

وفي وقت لاحق أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على الطيار الهندي بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأظهرت اللحظات الأولى للعثور على الجندي، مجموعة من الجنود الباكستانيين وعددا من الأهالي يحيطون بالطيار، ويوجهون له بعض اللكمات، محاولين جره خارج المياه.

وفي فيديو لاحق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الطيار بعد أسره يعرّف عن نفسه باسم أبيناندان، ويؤكد أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية، مضيفاً أنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.