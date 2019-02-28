بيونغ يانغ: كيم وترمب يواصلان التشاور حول نزع النووي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صباح الجمعة، غداة فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، في هانوي، أنّ الرئيسين اتفقا على مواصلة "مشاوراتهما المثمرة حول نزع السلاح النووي".

وذكرت الوكالة أن كيم وترمب "اتفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعزيز العلاقات الأميركية-الكورية الشمالية"، من دون أن تأتي على ذكر انتهاء القمّة من دون التوصّل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية كوريا الشمالية الخميس إن بلاده عرضت خلال القمة بين كيم وترمب في هانوي، تفكيك مجمع يونغبيون النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، مكذبا بذلك ترمب.

وأضاف الوزير ري يونغ هو، في تصريحات من فندق الوفد الكوري الشمالي في هانوي، ان كوريا الشمالية عرضت بذلك "مقترحا واقعيا" ولم تطلب سوى رفع "جزئي" للعقوبات.

وهو ينفي بذلك تصريحات ترمب الذي أعلن أن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي. وشدد الرئيس الأميركي على أن هذا الطلب جعل الاتفاق بين الطرفين مستحيلا.

وتابع الوزير الكوري الشمالي: "إذا رفعت الولايات المتحدة جزئيا العقوبات التي تعرقل الاقتصاد المدني ووسائل عيش شعبنا، فإننا سنفكك بشكل دائم وتام منشآت الإنتاج النووي في يونغبيون، بحضور خبراء أميركيين".

وجاءت تصريحات وزير خارجية بيونغ يانغ بعد ساعات من انتهاء قمة كيم وترمب، الخميس، دون أي اتفاق.

وخلال مؤتمر صحافي بعد مغادرته فيتنام، عزا ترمب الفشل إلى طلبات كوريا الشمالية بشأن العقوبات.