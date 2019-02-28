غزة.. غارات اسرائيلية ليلاً ضد مواقع لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدداً من المواقع التابعة لحماس في غزة بعدما ألحق "بالون متفجر" أطلق من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، أضرارا بمنزل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "بالونا متفجرا أطلق من قطاع غزة ألحق أضرارا بمنزل في إسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو".

وأضاف "ردا على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عددا من المواقع في مجمع عسكري لحماس في وسط قطاع غزة".

وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر من الأربعاء.

ولم يعلن عن خسائر في غزة.

ويطلق الفلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل عبوات حارقة أو ناسفة على جنوب إسرائيل بالتزامن مع احتجاجاتهم الأسبوعية قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 آذار/مارس الماضي، قتل 251 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.