أزمة الخروج من أوروبا تطيح بوزير الزراعة البريطاني

استقال وزير الزراعة البريطاني، جورج يوستيس، الخميس، من منصبه بعد قرار رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال الوزير في رسالة الاستقالة إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى "سلسلة من الأحداث محورها الأساسي أن يملي الاتحاد الأوروبي شروط كل تأجيل وإهانة بلدنا".

وأضاف: "لا يمكننا التفاوض على بريكست يتوج بنجاح إذا لم نكن مستعدين للخروج حقيقة" من الاتحاد الأوروبي.

ولم تكن ماي ترغب في تأجيل تاريخ 29 آذار/مارس 2019 المقرر لطلاق المملكة والاتحاد، لكنها اضطرت لتغيير استراتيجيتها بعد أن حذر العديد من أعضاء حكومتها من أنهم لن يقبلوا خروجا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وندد مناصرو بريكست داخل حزب المحافظين بهذه المقاربة الجديدة، وصوت 20 من نواب الحزب ضد خطة ماي مساء الأربعاء.

وامتنع عشرات عن التصويت، لكن الاستراتيجية الجديدة تم تبنيها بأغلبية واسعة من 502 صوتا مقابل اعتراض 20.

وبموجب هذه الخطة، فإن ماي ستعرض مجددا على البرلمان في موعد أقصاه 12 آذار/مارس، الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتفاق رُفض بشكل واسع في البرلمان في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي حالة رفضه مجددا من جانب البرلمان، ستطلب ماي من النواب في 13 آذار/مارس التصويت على خيار الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وإذا رفضوا ذلك فإنها ستعرض عليهم في 14 آذار/مارس مقترح تأجيل "محدود" لتاريخ الخروج من الاتحاد.