ميليشيات حزب الله ترفض تصنيفها إرهابية من قبل بريطانيا

رفض حزب الله اللبناني قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ستحظر حزب الله اللبناني وتضيفه بالكامل، بما في ذلك حزبه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية، ساجد جاويد: "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف جاويد: "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".

موضوع يهمك انضمت بريطانيا، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية بحظر حزب الله في مجمله، بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة... بعد قرار لندن حظر حزب الله.. حكومة لبنان "نائية بنفسها" العرب و العالم

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل حزب الله منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.