هجوم فاشل من طالبان للسيطرة على قاعدة عسكرية فيها أجانب

قُتل 23 عنصراً في قوات الأمن الأفغانية، الجمعة، في هجوم تبنته حركة طالبان، واستمر أكثر من 12 ساعة على قاعدة عسكرية أميركية أفغانية مشتركة في جنوب غربي أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، غفور أحمد جويد، لوكالة "فرانس برس": "انتهت العملية. قُتل 23 من قوات الأمن الأفغانية، وأصيب 15 وقتل عشرون متمردا". وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك هذه الحصيلة.

ومنعت القوات الأفغانية عناصر حركة طالبان من انتزاع السيطرة على القاعدة العسكرية.

وقال مسؤول أمني كبير في كابول إن منشأة "مايواند 215" العسكرية بإقليم هلمند هوجمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مضيفاً أن هذه ثالث محاولة من طالبان للسيطرة على المنشأة الاستراتيجية خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقال مسؤول أمني أفغاني كبير طالباً عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز": "تصدى جنود أفغان من قوة مايواند 215 لطالبان وحالوا دون سيطرتها على المجمع العسكري. لدينا تقارير عن أن ستة جنود أفغان قتلوا خلال الاشتباكات".

وأكد مسؤولان أمنيان آخران سلامة القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة، بعدما لم تستطع طالبان اختراق أسوار المجمع.

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وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان في إطار بعثة "الدعم الحازم"، التي يقودها حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى بعثة منفصلة لمكافحة الإرهاب يتركز معظم نشاطها على قتال جماعات متطرفة، مثل تنظيمي داعش والقاعدة.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ الكونغرس الشهر الماضي أنه يعتزم خفض حجم القوات في أفغانستان، مع تحقيق المفاوضين تقدما في المحادثات مع طالبان. وقال ترمب آنذاك: "الأمم العظيمة لا تخوضا حروبا لا نهاية لها".

وقال حاكم إقليم هلمند في بيان إن تسعة مهاجمين بينهم ثلاثة انتحاريين قتلوا، وإن قوات أفغانية خاصة تعكف على تطهير المنطقة.

من جهته، ذكر ضابط في قوات الأمن الأفغانية في هلمند أن انتحارياً فجر نفسه في قاعة طعام داخل المجمع وأن الاشتباكات استمرت.

بدورها، قالت حركة طالبان إن مقاتليها يخوضون معارك مع القوات الأميركية والأفغانية في قاعدة شوراب الجوية في هلمند.

وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان في بيان: "الاشتباكات العنيفة مستمرة مع سقوط عشرات من قوات الأعداء بين قتيل وجريح".