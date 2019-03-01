هل تحضر روسيا لضم بيلاروسيا؟.. هذا رد مينسك

استبعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو احتمال ضم روسيا لبلاده.

وقال لوكاشينكو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الجارتين وحلفاءهما يناقشون طرق زيادة توسيع علاقاتهم الوثيقة، لكنه أكد أن ضم روسيا لبيلاروسيا ليس على جدول الأعمال.

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وأشار لوكاشينكو إلى أن "البيلاروسيين يريدون أن يكونوا مع روسيا، لكنهم يريدون العيش في شقتهم الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر أنه ينبغي على البلدين أن يندمجا أكثر حتى تتمكن بيلاروسيا من الحصول على أسعار مخفضة للغاز الطبيعي الروسي والموارد الأخرى.

وزعم البعض أن الكرملين يمكن أن يخطط لضم بيلاروسيا، وهي تكهنات غذّاها سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.