هنود يتجمعون على الحدود لاستقبال طيار أسرته باكستان

يترقب الهنود بفارغ الصبر عودة طيار أسير قالت باكستان إنها ستعيده اليوم الجمعة.

وأصبح الطيار الوجه الإنساني للتوتر على منطقة كشمير المتنازع عليها بعد نشر لقطات فيديو تظهر أسره واحتجازه في وقت لاحق.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي إن بلاده ستسلم الطيار للهند اليوم الجمعة، وذلك في مسعى لنزع فتيل أزمة بين البلدين المسلحين نوويا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس الخميس إن بلاده ستطلق اليوم الجمعة سراح الطيار الهندي الذي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده تلعب دور وساطة سعيا لتهدئة الأجواء، وذلك بعد يوم من إعلان كل من البلدين عن إسقاط طائرات مقاتلة للبلد الآخر.