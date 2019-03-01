27 دولة أوروبية ترفض قائمة "مكافحة غسيل الأموال"

أكد مصدر دبلوماسي لمراسل "العربية" أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال.

وأوضح المصدر نفسه أن قرار الرفض سيعلن رسمياً يوم الخميس المقبل من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسيل.

وأشار المصدر الأوروبي إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا حيث لم تحدد بعد موقفها الرسمي من تلك القائمة.

وقال المصدر نفسه لمراسل "العربية" إن القائمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية واجهت معارضة واسعة في اجتماع عقدته الدول الأعضاء على مستوى الخبراء اليوم الجمعة في بروكسيل. ويفترض بعد رفض القائمة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل أن تعيد المفوضية الخطة بكاملها من حيث المعايير التي تستخدمها في تحديد الدول التي تضعها في القائمة السوداء.

وكانت المفوضية حددت قائمة في منتصف هذا الشهر في 23 بلدا منها 4 عربية. وأثار إدراج السعودية في القائمة انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة التي اقترحتها المفوضية وقالت إنها لن تعتمدها.