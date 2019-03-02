إرهابي بارز يظهر ويسخر.. بعد أشهر من إعلان فرنسا مقتله

تقوم السلطات المالية والفرنسية بالتحقق من صحة تسجيل فيديو يظهر فيه الداعية المطرف أمادو كوفا، أحد كبار قادة الإرهابيين، وهو ينفي مقتله في عملية لقوة برخان الفرنسية في وسط مالي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مصدر عسكري في باماكو لوكالة "فرانس برس" الجمعة، إن "عمليات تدقيق تجري" في التسجيل. وفي باريس، أكد الناطق باسم رئاسة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر قائلاً: "نقوم بالتحقق في صحة التسجيل".

وأكدت وكالة" الأخبار" الموريتانية للأنباء، الجمعة، أن الذراع الإعلامية لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" قامت بتسليمها التسجيل. وهذه الجماعة هي أكبر تحالف إرهابي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة، وقد انضمت إليه مجموعة كوفا التي تتألف خصوصا من أفراد من قبائل الفولاني منذ إنشائه في 2017.

وفي مقاطع بثتها شبكة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24"، يظهر رجل قُدم على أنه أمادو كوفا، يشبه القيادي المتطرف ولا تبدو عليه آثار جروح، جالساً وراء طاولة ويرد على أسئلة.

وظهر أمادو كوفا في التسجيل مرتدياً عمامة بيضاء وهو يسخر من القوات الفرنسية والمالية ومن مزاعم قتله.

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وفي التسجيل المصور، يقول كوفا لمحاوره إن إعلان نجاته تأجل لمراقبة ردود الفعل السياسية، وإعداد أفضل الخطط للتعامل معها في وسائل الإعلام سياسيا وميدانيا.

وكان الجيش الفرنسي أعلن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أنه شن في الليلة السابقة عملية في وسط مالي معقل جماعة كوفا، سمحت له بـ"شل حركة" نحو "30 إرهابيا".

ورحبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بهذه العملية "التي سمحت بتحييد وحدة إرهابية كبيرة كان في صفوفها على الأرجح أيضا أحد أهم مساعدي إياد أغ غالي، وهو أمادو كوفا من كتيبة ماسينا".

وفي جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت بارلي أنه "تم شل حركته".

وأعلنت مصادر عسكرية مالية رسميا النبأ حينذاك. وقال قائد العمليات في الجيش المالي الجنرال عبد الله سيسي إن "الإرهابي أمادو كوفا توفي متأثرا بجروحه بعد التدخل العسكري الفرنسي، وفق معلومات قدمها الجيش المالي".

لكن زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال نفى في تسجيل صوتي في 11 كانون الأول/ديسمبر مقتل أمادو كوفا.

وسيطرت على شمال مالي في آذار/مارس 2012 جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طُرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال مستمرا.

ومنذ 2015، امتدت هجمات المتطرفين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.