الطيار الأسير يغضب الهند.. شكر باكستان وانتقد الهستيريا

أثار شريط فيديو للطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان، الجمعة، ويظهر فيه موجهاً الشكر إلى السلطات الباكستانية، السبت، غضباً في الهند في وقت اعتبرت فيه إسلام آباد أن الإفراج عن الطيار هو "بادرة سلام" في الأزمة حول كشمير.

The full video of Indian pilot Abhinandan Varthaman statement while in Pakistani custody. #pakistan #india pic.twitter.com/fOUr7SuzAN — Salman Masood (@salmanmasood) March 1, 2019

وكان اللفتانت كولونيل الهندي ابهينندان فرتهامان، الذي تم إسقاط طائرته الميغ، الأربعاء، حين كان يطارد مقاتلات باكستانية فوق كشمير، عبر في وقت مبكر الجمعة مركز واغاه الحدودي بعد تأخير دام عدة ساعات عن الموعد المقرر سلفاً.

وبعد أن عاد إلى بلاده، أجريت للضابط الهندي على الفور فحوصات طبية قبل الاستماع إليه من قبل الأجهزة العسكرية والمخابرات.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن عودة الطيار تأخرت بسبب إجباره على قبول تسجيل شريط الفيديو مقابل الإفراج عنه.

وشكر الطيار في الفيديو الجيش الباكستاني على "مهنيته". واتهم وسائل الإعلام الهندية بـ"إشاعة هستيريا حربية" بين البلدين.

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وبث العسكريون الباكستانيون شريط الفيديو على نطاق واسع.

ووصفت وسائل الإعلام الهندية الشريط بأنه "مقيت" وينتهك المعايير الدولية لأسرى الحرب.

ويستمر التوتر شديدا في كشمير مع تبادل للقصف بالهاون والمدفعية. وقتل جنديان باكستانيان اليوم في كشمير على الحدود، بحسب مصدر عسكري باكستاني.

وقتل 12 مدنيا على الأقل منذ بداية الأسبوع على جانبي الحدود في كشمير.