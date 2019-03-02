غارتان إسرائيليتان على موقعين لحماس في قطاع غزة

أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، مساء السبت، على موقع تابع لحركة حماس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبعدها بقليل أغارت طائرة عسكرية أخرى على موقع آخر تابع لحماس جنوب قطاع غزة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال إن الغارة الأولى جاءت رداً على إطلاق بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولم تقع إصابات أو أضرار جراء العبوة الناسفة كما لم يبلغ عن إصابات من غزة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أكد أنه أصيب، الجمعة، 17 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وقال أشرف القدرة "أصيب 17 مواطناً بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، موضحاً أن من بين المصابين "حالة خطيرة".

وفي بيان قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "إجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 179 إصابة منها 15 بالرصاص الحي و11 بالرصاص المطاطي خلال الجمعة الـ49 لمسيرات العودة".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات، حيث أشعل عدد من المتظاهرين إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة العربات العسكرية الإسرائيلية المصفحة قرب الحدود.

وبدأ الفلسطينيون احتجاجاتهم على طول السياج الفاصل شرق القطاع في 30 مارس الماضي.