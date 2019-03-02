مسؤول: طالبان تستهدف معسكراً للجيش وتقتل 23 جندياً

المصدر: كابول، أفغانستان – أسوشييتد برس

استهدف متمردو حركة طالبان معسكرا للجيش الأفغاني بولاية هلمند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 23 جنديا على الأقل، حسب ما قال مسؤولون اليوم السبت.

وقال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن 16 جنديا آخرين أصيبوا في المعركة التي استمرت 17 ساعة مساء الجمعة، وامتدت حتى السبت في منطقة واشر.

وأعلن قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان مسؤولة الجماعة المتمردة عن الهجوم الذي جاء في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون من طالبان لإجراء محادثات مع مبعوث سلام أميركي.

وأضاف أن مقاتلي طالبان اشتبكوا مع قوات أفغانية وأجنبية داخل المعسكر وقتلوا "العشرات".

وقال زواك إن مستشارين أميركيين كانوا موجودين في القاعدة، لكن في منطقة منفصلة.

وأضاف "كل القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة كانوا في أمان حيث لم يتمكن مقاتلو طالبان من الوصول إلى ذلك الجزء من المجمع".

وقال زواك إن الهجوم بدأ عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه في معسكر شوراب.

وأضاف أن ثلاثة انتحاريين آخرين فجروا أنفسهم أيضا تبعهم دخول المسلحين.

وأكد زواك أن 16 من مسلحي طالبان قتلوا خلال 17 ساعة من القتال.

في السنوات الأخيرة، نفذت حركة طالبان وتنظيم داعش هجمات شبه يوميه في أفغانستان، واستهدفوا في الأساس الحكومة وقواتها الأمنية.

وتسيطر طالبان على العديد من مراكز المقاطعات في هلمند، وهي مصدر رئيسي لإمدادات الأفيون غير المشروعة في العالم.

وأكد غفور أحمد جواد، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، أن عدد القتلى 23 وقال إن عملية تطهير انتهت مساء أمس الجمعة.

وكان معسكر شوراب في السابق قاعدة جوية بريطانية تعرف باسم كامب باستيون.

وفي ولاية سربل شمالي البلاد، نصب مسلحو حركة طالبان كمينا لقافلة من قوات الأمن الأفغانية وقتلوا تسعة، حسب ما قال ذبيح الله أماني، المتحدث باسم حاكم الولاية.

وأضاف أماني أن 12 جنديا آخرين أصيبوا خلال المعركة مع المتمردين التي استمرت سبع ساعات أمس الجمعة في منطقة سانغشاراك.

وقال "فقد أربعة من قوات الأمن ويعتقد أن المسلحين أخذوهم أحياء".

وكانت القوات عائدة لتوها من عملية في المنطقة عندما تعرضت لإطلاق نار، حسبما قال أماني.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجوم.