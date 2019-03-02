"التعاون الإسلامي" تدعو باكستان والهند إلى الحوار 

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن أكبر تجمع للدول ذات الأغلبية المسلمة اعتمد قراراً دعا فيه الهند وباكستان إلى نزع فتيل التوترات وتسوية الخلافات "عبر السبل السلمية".

وقالت الوزارة في بيان السبت إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة تبنت في ختام اجتماع لها في أبوظبي بياناً جددت فيه التأكيد على "دعمها الثابت لشعب كشمير في قضيته العادلة".

وذكرت كذلك أن المنظمة عبرت عن قلقها إزاء قيام الهند في الأسابيع الأخيرة "باختراق المجال الجوي الباكستاني"، وأكدت حق باكستان في الدفاع عن نفسها، كما حثت الهند على الامتناع عن التهديد باستخدام القوة.

وتفاقمت التوترات بين الهند وباكستان منذ قيام الطيران الحربي الهندي بشن غارات في باكستان، الثلاثاء، رداً على تفجير انتحاري وقع في 14 فبراير الماضي في الشطر الهندي من كشمير وأودى بحياة 40 من عناصر الأمن الهندي.