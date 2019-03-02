50 مفقودا إثر انفجار خط أنابيب وتدافع جنوب نيجيريا

قال مسؤول محلي إن أكثر من 50 شخصاً في عداد المفقودين، بعد انفجار أنبوب نفط مكسور وحدوث تدافع في جنوب نيجيريا.

وصرح المتحدث باسم مجلس نيمبي، نينغى جيمس أوريووريو، لوكالة "أسوشييتد برس" بأن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر الجمعة تسبب في تسرب نفط هائل في مملكة نيمبي بولاية بايلسا.

ويتم تشغيل "خط نيمبي ترانك" من قبل مجموعة "أيتيو" التي تتخذ من مدينة بورت هاركورت مقرا لها، وينقل خام النفط إلى محطة "بوني" للتصدير.

وخط الأنابيب ملكية مشتركة بين "أغيب" و"أواندو" و"شركة شل للتنمية".

ولم تعلق مجموعة "أيتيو" على الانفجار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان خط الأنابيب قد أغلق أم لا.

يذكر أن دلتا النيجر ملوثة للغاية. وعادة ما تؤكد شركات النفط النيجيرية أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب أو سرقة أو تكرير غير قانوني.