تقرير أميركي: مشروع إيراني سري لتطوير صواريخ حزب الله

كشف تقرير جديد لمجلة "مودرن ديبلوماسي" تفاصيل عن مشروع إيراني جديد يعمل على تطوير صواريخ ميليشيات حزب الله في لبنان. التقرير كشف أيضاً أنه تم تدريب المئات من المقاتلين التابعين للحزب في إيران على تطوير هذه الصواريخ.

فبعد تقارير أميركية عن قيام إيران بنقل قطع نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى لبنان في حقائب يمكن حملها باليد، كشف تقرير استخباراتي أميركي جديد تفاصيل عن مشروع إيراني سري يهدف لتطوير صواريخ ميليشيات حزب الله في لبنان.

التقرير الذي نشرته "مودرن ديبلوماسي" الأميركية، كشف أن إيران تعمل حالياً على تحويل أكثر من 14 ألف صاروخ من طراز "زلزال 2" و"زلزال 3" إلى صواريخ عالية الدقة.

الأجزاء المهمة من هذه الصواريخ، بحسب التقرير، تنقل إلى المصانع السرية لميليشيات حزب الله عبر الممر الذي يربطها بلبنان عبر العراق وسوريا، حيث يقوم الحزب بتخبئتها تحت الأرض.

وكشف تقرير "مودرن ديبلوماسي" أنه يتم تدريب المئات من المقاتلين التابعين لميليشيات حزب الله على تطوير الصواريخ في طهران، كما أن العديد من المتدربين عادوا بالفعل إلى لبنان.

وفيما يتعلق بالتكلفة، نقل التقرير عن مصادر استخباراتية إسرائيلية أن تكلفة المشروع الإيراني الجديد الخاص بصواريخ ميليشيات حزب الله بلغت 17 مليار دولار أميركي.

"مودرن ديبلوماسي" توقعت أن يكون لدى ميليشيات حزب الله ما بين 90 إلى 250 صاروخاً، حيث تم إعدادها بالفعل لتكون عالية الدقة، إلا أن هذا الرقم سيرتفع مع الوقت، مع تطوير صواريخ "زلزال" الموجودة في لبنان.