السودان.. دعوات إلى الإضراب العام الثلاثاء

دعا "تجمع المهنيين السودانيين"K اليوم الاثنين، أنصاره إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل ليوم واحد غداً، في محاولة جديدة للضغط على حكومة الرئيس عمر البشير.

وطالب التجمع، وهو تحالف نقابات مستقلة، عبر حساباته في مواقع التواصل، أنصاره بالذهاب إلى أماكن عملهم وعدم القيام بهمامهم ورفع شعارات الإضراب في أماكن العمل، مشيراً إلى أن الإضراب لا يشمل القطاعات التي تؤثر على حياة وصحة الناس مثل المستشفيات والصيدليات وغيرها.

ودعا التجمع الصحافيين في الصحف الورقية والإلكترونية إلى الإضراب عن العمل، وعدم القيام بأي نشاط، واستثنى نشر الأخبار الطارئة المتعلقة بالأمن والسلامة والكوارث. وشبكة الصحافيين السودانيين عضو مؤسس للتجمع.

واستثنى الإضراب المعلمين العاملين في امتحانات شهادة الثانوية العامة التي انطلقت أمس بجميع الولايات.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها تجمع المهنيين السودانيين إضراباً، حيث تنفذ لجنة أطباء السودان المركزية، وهي إحدى النقابات المؤسسة للتجمع، إضراباً شاملاً عن العمل يستثني الحالات الطارئة منذ أكثر من شهرين.

ويقود تجمع المهنيين منذ أكثر من شهرين موجة من الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير من السلطة وقيام حكومة انتقالية من كفاءات وطنية.

وبدأت الاحتجاجات إثر أزمة اقتصادية تتعلق بالخبز والوقود وعجز النظام المصرفي عن الوفاء بمستحقات المودعين، لكنها مطالبها ارتفعت.

وعلى إثر الاحتجاجات، أعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل الحكومة والحومة والحكومات الولائية وعين 18 حاكماً للولايات من العسكريين، كما تخلى عن منصبه الحزبي وأوكل مهامه الحزبية إلى نائبه في الحزب أحمد هارون الأسبوع الماضي.