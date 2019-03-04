بعد انقطاع 5 سنوات.. استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة

استؤنفت رحلات العمرة من قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد حوالي خمس سنوات من الحظر المصري.

وغادر الفوج الأول المؤلف من 800 فلسطيني قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الأحد. وسوف تقلهم طائرات إلى مكة من العاصمة المصرية القاهرة.

المعتمرة فتحية أبو عيطة قالت في حافلة متجهة إلى القاهرة: "إنه شعور لا يصدق، الحمد لله على ذلك. ننتظر هذه اللحظة منذ 2014".

أوقفت مصر رحلات العمرة من غزة في عام 2015 بسبب عدم الاستقرار في شمال سيناء، التي تقع على الحدود مع غزة، لكنها سمحت برحلات الحج.

وأغلقت مصر حدودها مع غزة الى حد كبير عندما انتزعت حماس بالقوة السيطرة على القطاع من السلطة الفلسطينية الشرعية عام 2007، وذلك بعد عام من فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

ومع تحسن العلاقات بين القاهرة وحماس، بدأت مصر في إعادة فتح الحدود بشكل أكثر انتظاما في الصيف الماضي، ولكن على نحو جزئي.

وصعد الجيش المصري على مدى السنوات القليلة الماضية من معركته ضد مسلحين في شمالي سيناء. كما قيدت حماس حركة المسلحين على جانبها من الحدود، مما ساعد على تهدئة المنطقة المضطربة ومهد الطريق لاستئناف العمرة.

وأكد مسؤولون فلسطينيون أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية للسماح برحلات العمرة.