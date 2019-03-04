رولز رويس تتراجع عن مشروع مقاتلة تركية

قلصت شركة رولز رويس البريطانية لصناعة المحركات الجهود الرامية للانضمام إلى برنامج تركي لصنع طائرة مقاتلة جديدة، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وقال تقرير "فاينانشال تايمز" إن المحادثات بين مجموعة كالي التركية ورولز رويس واجهت مشكلات العام الماضي بسبب خلاف بشأن اقتسام الملكية الفكرية ومشاركة شركة قطرية-تركية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن رولز رويس تخلت تقريبا عن جهود الفوز بعطاء لصنع الجيل الخامس من الطائرة المقاتلة بعد إخفاقها في التوصل لحل وسط.

وذكرت مجموعة كالي في 2017 أنها ستنشئ مشروعا مشتركا مع رولز رويس لصناعة محركات طائرات بعد توقيع بريطانيا وتركيا على اتفاقية دفاعية تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) لصناعة طائرات تركية مقاتلة.

وفي العام الماضي قال مدير صناعة الدفاع التركية، إسماعيل ديمير، إن الباب مازال مفتوحا أمام الشركات الدولية لصناعة المحركات للمشاركة في المشروع الوطني للطائرة التركية المقاتلة تي إف-إكس.