مقتل فلسطينيين في رام الله بزعم صدم دورية إسرائيلية

أفاد مراسل "الحدث" نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية بإصابة مستوطنيْن في الضفة الغربية، الاثنين، جروح أحدهما خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على سائق فلسطيني بزعم محاولته تنفذ عملية ليعلن بعدها قتل شابين فلسطينيين غرب مدينة رام الله بعد اصطدام سيارتهما بدورية عسكرية إسرائيلية، فيما أصيب فلسطيني ثالث بجروح، إضافة إلى إصابة جنديين اثنين في حادثة الاصطدام.

من جانب آخر، ذكر مصدر أمني في حركة حماس أن الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة استهدفت موقعين تابعين للحركة شرق مخيم البريج وآخر شرق رفح بقطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة دون وقوع إصابات.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن الضربات نفذت بعد إطلاق مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.