مقتل وإصابة العشرات في فيضانات باكستان

المصدر: كويتا، باكستان - أسوشيتد برس

قتل 13 شخصاً على الأقل، وأصيب 12 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدار نهاية الأسبوع في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفق السلطات.

وأوضح رئيس سلطة إدارة الكوارث الإقليمية، عمران زركون، الاثنين، أن تسع مناطق من الإقليم تأثرت بالفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والثلوج.

كما تضررت مئات المنازل الطينية، بينما جرفت السيول العشرات من الماعز والأغنام.

وقال زركون إن البنية التحتية في بعض المناطق، مثل الجسور والطرق، تضررت أيضاً، مشيراً إلى أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى جميع المناطق المتضررة، حيث قدمت المأوى والطعام والاحتياجات الأخرى للمواطنين.

وفي بعض الأماكن، أنقذت هذه الفرق مواطنين حوصروا بسبب الفيضانات.

وأضاف زركون أن أعمال الإغاثة مستمرة في ظل توقف الأمطار.