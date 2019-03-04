موسكو تعلق الالتزام بمعاهدة القوى النووية مع أميركا

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير أصدر مرسوماً علق بموجبه التزام بلاده بمعاهدة مهمة للأسلحة النووية.

ونشر الكرملين مرسوما لبوتين يعلن أن روسيا ستعلق التزاماتها في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة في 1987.

وكانت واشنطن أعلنت نيتها الانسحاب من المعاهدة الشهر الماضي، لتفسح المجال لإلغائها خلال ستة أشهر ما لم تعد موسكو إلى الإذعان للمعاهدة. ونفت روسيا انتهاكها للمعاهدة واتهمت الولايات المتحدة بذلك.

ونص مرسوم بوتين على أن موسكو تعلق التزاماتها حتى تنهي الولايات المتحدة انتهاكاتها وإلا ستلغى المعاهدة.

وكان بوتين حذر الولايات المتحدة من نشر صواريخ جديدة في أوروبا، قائلاً إن روسيا سترد بنشر أسلحة جديدة ستستغرق وقتا قصيراً للوصول إلى أهدافها.