الأولى منذ 14 عاما..وفد من الكونغرس الأميركي في إريتريا

زار وفد من الكونغرس الأميركي إريتريا للمرة الأولى منذ 14 عاما، في حين تسعى واشنطن إلى علاقات أقرب مع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي ظلت منعزلة لفترة طويلة.

وقالت المشرعة كارين باس لمراسلين في إثيوبيا المجاورة، الاثنين، بعد زيارة أسمرة مع زميليها إلهان عمر وجو نغوسي إن "إريتريا كانت لغزا ... أتمنى أن تحدث إصلاحات، وعلى رأسها في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت باس أنها تأمل أن يتم إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في إريتريا "سريعا".

وأعلنت إريتريا أن المشرعين الأميركيين التقوا وزير خارجيتها ومسؤولين آخرين.

وقالت إلهان عمر إنها معجبة بالتقارب الإقليمي في شرق أفريقيا بعدما حققت إريتريا وإثيوبيا سلاما مفاجئا العام الماضي بعد عقدين من الحرب الحدودية.

وتمت استعادة العلاقات الدبلوماسية وعلاقات أخرى بين إريتريا وإثيوبيا كذلك.