الرئاسة السودانية تودع إعلان الطوارئ للهيئة التشريعية

من المقرر أن تودع غداً الأربعاء، الرئاسة السودانية، المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ، منضدة الهيئة التشريعية، وذلك في جلسة طارئة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام في الـ(22) من فبراير الماضي.

وقال نائب رئيس البرلمان، أحمد محمد التيجاني، في تصريح صحافي اليوم (الثلاثاء)، إن جلسة "الأربعاء" مخصصة فقط لإيداع المرسوم وتشكيل لجنة طارئة لدراسته.

وستبدأ اللجنة، أول اجتماعاتها بعد غدٍ "الخميس" لدراسة المرسوم الجمهوري على أن يعقد البرلمان جلسته يوم الاثنين للتداول على حول تقرير اللجنة الطارئة.

وأشارت مصادر إلى وجود تيار لدى كثير من النواب، بعدم الموافقة على مدة الطوارئ المحددة بعام، واقتراح تعديل نص المادة لتصبح ستة أشهر قابلة للتمديد، حال استمرت دواعي فرض الطوارئ.

في الأثناء طالبت كتلة "أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي ومؤتمر البجا" بضرورة تحديد الطوارئ بستة أشهر فقط ودعت الكتلة فيي بيان لها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعلان العفو عن المحكومين بقانون الطوارئ، وشددت على ضرورة عدم توجيه الطوارئ لتقييد العمل السياسي والتضييق على الصحافة.