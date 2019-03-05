رويترز: وزيرة الخزانة "تفقد الثقة" بحكومة ترودو وتستقيل

قدمت جين فيلبوت رئيسة مجلس الخزانة استقالتها من حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الاثنين.

فيلبوت المعيّنة حديثا قالت إنها "فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع "فضيحة سياسية متصاعدة".

وكانت فيلبوت مسؤولة عامة عن الإنفاق الحكومي، وبرحيلها يحرم ترودو من منصب وزير آخر قوي في الحكومة، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي تظهر استطلاعات الرأي أنه قد يخسرها.

من جهتها، أعربت فيلبوت عن عدم رضاها عن رد الحكومة على أنباء بأن مسؤولين قد ضغطوا على وزير العدل السابق جودي ويلسون-رايبولد في العام الماضي لمساعدة شركة الإنشاءات الكبرى على تجنب إجراء محاكمة فساد.

وقالت فيلبوت في بيان لها: "من المؤسف أنني فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه المسألة وفي ردها على القضايا المثارة".

أما ترودو، فقد شكر فيلبوت على العمل في مجلس وزرائه، إلا أنه لم يتناول بشكل محدد الأسباب التي دفعتها إلى المغادرة.

بيد أن الاستقالة الثانية تطرح تساؤلات حول ما حدث، وهل يمكن أن يكون هناك مزيد من الاستقالات في حكومة ترودو؟، حيث كان ينظر إلى فيلبوت (58 عاما) باعتبارها واحدة من أفضل الوزراء في الحكومة. بعد أن عملت سابقا وزيرة للصحة، ووزيرة لخدمات السكان الأصليين.