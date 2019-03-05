إرسال 3 قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة قطارات في لندن

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أنها فتحت تحقيقاً للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن اليوم الثلاثاء.

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وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو اليوم "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".

وأضافت في بيان: "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها، وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

ولم يُصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.

وتلقت أول بلاغ عن عبوة مريبة في مطار هيثرو الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش بعدما فتح الموظفون طرداً اشتعلت فيه النار. وفي وقت لاحق جرى التعرف على طرد مشابه في غرفة البريد في محطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما، كما عٌثر على ثالث في مكتب بمطار لندن سيتي في شرق العاصمة.

ومستوى التحذير من الإرهاب في بريطانيا عند ثاني أعلى درجة له، وهو ما يعني أن أجهزة الأمن تعتبر أن وقوع هجوم إرهابي مرجح بشدة.

وفي عام 2017، قتلت خمس هجمات إرهابية في لندن ومانشستر 36 شخصاً إجمالا.