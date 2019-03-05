أميركا تحذر تركيا بقوة من نظام دفاع جوي روسي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أنها إذا مضت قدما في شراء نظام روسي للدفاع الجوي، فإن واشنطن ستضطر لإعادة

النظر في مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية: "حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل (لنظام الدفاع الجوي الروسي) إس-400 سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة إف-35 ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا"، نقلا عن رويترز.

وفي وقت سابق، ذكر قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال، كورتيس سكاباروتي، أنه سيوصي الولايات المتحدة بعدم بيع طائراتها المقاتلة من طراز F 35 ذات التقنية العالية إلى تركيا، إذا مضت أنقرة قدماً في خططها لشراء منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي "S- 400".

وأوضح سكاباروتي أن على تركيا أن تعيد النظر في خطتها لشراء منظومة S 400 من روسيا هذا العام، أو تخسر الطائرات والأنظمة العسكرية الأميركية الأخرى. وقال إن منظومة "إس- 400" ستكون تهديداً للطائرة F 35.

وأضاف سكاباروتي أن مسؤولين أميركيين يزورون تركيا حالياً لشرح عواقب شراء منظومة "S- 400".

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر/كانون أول الماضي على بيع نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت بقيمة 3.5 مليار دولار إلى تركيا. وتم تأجيل تسليم طائرات F 35 إلى تركيا مع استمرار المفاوضات حول منظومة "S- 400".