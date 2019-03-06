مرشح للمفوضية: لا يمكن لتركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال مانفريد فيبر، أبرز مرشحي "حزب الشعب الأوروبي" للانتخابات الأوروبية القادمة، إن تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه سينهي محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وتقول تركيا إن الانضمام للاتحاد الأوروبي يظل واحدا من أهدافها الاستراتيجية الرئيسية رغم تعثر محادثات الانضمام منذ سنوات بعدما بدأت رسميا في 2004.

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وقال فيبر، مرشح "حزب الشعب الأوروبي" لرئاسة المفوضية الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو/أيار المقبل، للمحافظين الألمان في بافاريا: "الكل يريد علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها".

وأضاف وسط تصفيق الحضور: "لكن إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي". وشدد على أن "تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدرس طرح مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ فترة طويلة للاستفتاء، معرباً عن استيائه من تعطل عملية انضمام تركيا للاتحاد.