اسكتلندا تحقق في طرد مشبوه.. واحتمال صلته بعبوات لندن

تحقق شرطة اسكتلندا في طرد مشبوه عثر عليه الأربعاء في جامعة غلاسكو متسائلة عن صلته المحتملة بعبوات ناسفة صغيرة اكتشفت الثلاثاء في لندن.

وتولى خبراء متفجرات تفجير الطرد، بحسب الشرطة، وتم إخلاء عدة مبان مجاورة احتياطاً.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "الطرد لم يفتح ولم يصب أحد"، مشيرة إلى أنها "على اتصال" بالشرطة البريطانية في إطار التحقيق في طرود عثر عليها الثلاثاء في لندن، لافتة إلى أنه "من المبكر التكهن بوجود رابط" بين الأمرين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في ثلاث "عبوات ناسفة صغيرة" عثر عليها في مبان تابعة لمطاري لندن سيتي وهيثرو وفي محطة واترلو.

كما وجدت هذه العبوات داخل مظاريف بحجم الورقة العادية وبدت "مشبوهة ويؤدي فتحها إلى اشتعال بسيط للنار"، وفق الشرطة.

وألصقت بالمغلفات طوابع أيرلندية، وفق سكاي نيوز. وقالت الشرطة الأيرلندية إنها "تساعد شرطة لندن في تحقيقاتها".