الصين تشيد بتحلي باكستان "بضبط النفس"

أشادت الصين بتحلي باكستان "بضبط النفس" واستعدادها للحوار مع الهند لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، بعد تفجير مميت في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه الشهر الماضي.

وتواجه باكستان ضغوطاً من قوى عالمية لاتخاذ إجراء ضد الجماعات التي تنفذ هجمات في الهند ومنها "جيش محمد"، التي أعلنت المسؤولية عن هجوم 14 فبراير، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 من أفراد قوات الأمن الهندية.

وتسبب الهجوم في أخطر صراع منذ سنوات بين الجارتين المسلحتين نووياً، وشمل ذلك ضربات جوية عبر الحدود وقتالا بالطائرات في أجواء كشمير.

وخفت حدة الأزمة بعد أن أفرجت باكستان يوم الجمعة عن طيار هندي كانت قد أسرته بعد إسقاط طائرته.

موضوع يهمك سلمت السلطات الباكستانية الطيار الهندي، أبهي ناندن، للسلطات الهندية على معبر واغه الحدودي، وجرت مراسم التسليم وسط... بالفيديو.. باكستان تسلم الطيار الهندي لبلاده العرب و العالم

وخلال زيارة لباكستان يوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين وإسلام آباد شريكتان استراتيجيان "في جميع الأحوال" وتدعمان دائماً بعضهما بعضا.

ونقلت الوزارة عن كونغ قوله "تولي الصين اهتماماً كبيراً بالوضع الراهن بين باكستان والهند، وتقدر تحلي باكستان بالهدوء وضبط النفس من البداية والاستمرار في تخفيف حدة الأجواء مع الهند من خلال الحوار".

وأضاف كونغ أن الصين تؤكد على ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول، ولا ترغب في رؤية "أفعال تتنافى مع أعراف العلاقات الدولية".

وقال: "تدعو الصين باكستان والهند للكف عن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تدهور الموقف، وأن يظهرا حسن النوايا والمرونة ويدخلا في حوار بأسرع ما يمكن والعمل سويا للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة".