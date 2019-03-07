تركيا.. أموال واغتيالات تحت مسمى "جائزة الوطن"

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية أن حكومة البلاد تدفع الأموال الطائلة لأشخاص يساعدون الأمن والاستخبارات في عمليات تصفية واغتيال.

وتشمل لائحة المطلوبين أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وكذلك حركة فتح الله غولن. كما قدرت المبالغ المخصصة لذلك بثلاثة ملايين ونصف المليون دولار تعطى لنحو 249 مخبراً لقتل مطلوبين تحت مسمى "جائزة الوطن" أو "العمل الوطني".

هذا فيما يخص خطوط اللعبة العريضة، أما عن الألوان، فهناك 3 فئات: الأحمر والبرتقالي والرمادي، حسب أهمية كل شخص. وتشمل لائحة المطلوبين نحو 1200 شخص: 672 منهم من أعضاء "العمال الكردستاني"، و342 عضواً في حركة غولن، إلى جانب نحو 190 آخرين من منظمات يسارية وجماعات دينية، علماً أن المعتقلين والمقتولين تم نقلهم للائحة منفصلة.

إلا أن جيوب المخبرين لا تعود دائماً ممتلئة، فقيمة المكافأة تختلف من شخص لآخر، وذلك بعد تقييم معلوماته والتفاصيل التي يقدمها. والمكافأة فقط لمن تتحول معلوماتهم إلى عملية فعلية، علماً أن المكافآت تدقق من وزير الداخلية قبل دفعها نقداً للمخبرين الذين تتحفظ الداخلية على أسمائهم.