خفر السواحل اليوناني: وفاة طفلين في غرق زورق للمهاجرين

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم، الخميس، لدى غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وفق خفر السواحل اليوناني.

وكان هناك 12 شخصاً على متن الزورق على الأقل، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه. كما عثر على جثة رجل بعيد ذلك، وفق المصدر نفسه.

وقتل أكثر من 200 مهاجر ولاجئ عام 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتستقبل اليونان أكثر من 70 ألف لاجئ ومهاجر، غالبيتهم من سوريا، غادروا بلدانهم منذ 2015.

وتضم جزيرة ساموس، الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحر إيجه قرابة سواحل تركيا، واحداً من أكثر المخيمات ازدحاماً في البلاد لا يتسع لأكثر من 700 شخص، لكنه يستقبل أربعة آلاف مهاجر.

كذلك تنتقد الجماعات الحقوقية باستمرار أوضاع المخيمات الموجودة على هذه الجزيرة اليونانية.

وتقول الحكومة اليونانية إن المشكلة تعود جزئياً إلى تراكم طلبات اللجوء بشكل كبير.