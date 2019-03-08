بعد "الحرية".. الادعاء غير راضٍ عن شروط إطلاق سراح غصن

أعلن الادعاء في طوكيو، الجمعة، أنه يرى أن شروط الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، لا تكفي لمنع التلاعب بالأدلة.

وأدلى مساعد المدعي العام في مكتب الادعاء في طوكيو، شين كوكيموتو، بهذا التصريح للصحافيين، الخميس، بعد إطلاق سراح غصن الأربعاء بكفالة قيمتها مليار ين (تسعة ملايين دولار) بعد أن ظل محتجزاً لأكثر من 100 يوم في زنزانة صغيرة ليس بها تدفئة بمركز الاحتجاز في طوكيو.

موضوع يهمك من المؤكد أن الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو، كارلوس غصن، خرج بكفالة من السجن في اليابان، بعد اعتقاله أكثر من 100 يوم... شاهد كارلوس غصن لحظة الإفراج عنه العرب و العالم

ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، وإذا أدين فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. ووافق على شروط قاسية لإطلاق سراحه بكفالة وقدم ضمانات بأنه سيظل في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لمراقبة مشددة.



ولم يعلق كوكيموتو على شروط بعينها.