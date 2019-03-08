خان: لن نسمح باستخدام أرضنا في الإرهاب الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه لن يسمح لأي جماعة متطرفة بالعمل على أراضي البلاد وشن هجمات بالخارج، بعد أيام من بدء حملة أطلقتها حكومته ضد المنظمات المتطرفة.

وقال خان، الجمعة، أمام حشد في جنوب البلاد: "لن تسمح هذه الحكومة باستخدام أرض باكستان في أي نوع من الإرهاب الخارجي. لن نسمح لأي جماعة متطرفة بالعمل داخل بلدنا الآن".

وبدأت باكستان حملة على الجماعات المتطرفة الأسبوع الحالي، وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، الخميس، أنها اعتقلت أكثر من 120 متطرفاً بعد اعتداء 14 شباط/فبراير في القسم الهندي من كشمير.

وسيطرت الحكومات الإقليمية على أكثر من 200 مدرسة دينية، إضافة إلى 163 عيادة تديرها منظمات متطرفة، بحسب بيان وزارة الداخلية، الذي أشار إلى توقيف 121 شخصاً.

وكان وزير الداخلية، شهريار افريدي، قد أعلن، الثلاثاء "حملة اعتقالات ضد منظمات محظورة" وتوقيف "44 شخصاً".