فيبر: تركيا لا يمكن أن تصبح عضواً بالاتحاد الأوروبي

قال مانفرد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعوب الأوربية الاشتراكي EPP في الانتخابات الأوربية المقبلة، إن تركيا لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوربي، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف فيبر أنه سينهي المحادثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، إذا أصبح رئيساً للمفوضية الأوربية.

تزعم تركيا أن عضوية الاتحاد الأوربي لا تزال واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية على الرغم من توقف محادثات الانضمام، التي بدأت رسمياً في عام 2004 لسنوات.

وقال فيبر، مرشح حزب يمين الوسط EPP لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي عقب انتخابات البرلمان الأوربي في مايو، لتجمع من السياسيين الألمان المحافظين في بافاريا إن "الجميع يريد علاقات جيدة مع تركيا، والجميع يريد أن يعمل معا عن كثب، ولكن إذا أصبحت رئيس المفوضية، فسأقوم بإصدار تعليمات إلى المكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا حول الانضمام إلى الاتحاد الأوربي". لاقت كلمات فيبر استحسانا كبيرا مصحوبا بتصفيق حاد، فيما أضاف فيبر: "دعونا نتكلم بوضوح تام، لا يمكن أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوربي".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد صرح في أكتوبر الماضي أنه سيدرس الدعوة لإجراء استفتاء بشأن طلب تركيا المتعثر منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، معبرا عن الغضب من العملية، التي يزعم أنها تعاملت بتحيز ضد المسلمين.