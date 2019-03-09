السودان.. طلاب يتظاهرون ويمتنعون عن أداء الامتحان

تظاهر طلاب وطالبات من جامعة السودان العالمية، اليوم السبت، وامتنعوا عن أداء الامتحانات تزامناً مع دعوة تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير ليوم النظافة.

ودعا التجمع الذي يقود احتجاجات السودان للمطالبة بالتغيير، أمس إلى "يوم لإصحاح البيئة والنظافة" في خطوة قال إنها تهدف إلى بناء الثقة أكثر فأكثر بين المحتجين بالإضافة إلى العناية بالبيئة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب يهتفون حاملين أوراق الامتحانات وتساقط كمية كبيرة من الأوراق من مبنى الجامعة.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب بالتغيير، قام الرئيس البشير على إثرها بحل الحكومة والحكومات الولائية وأعلن حال الطوارئ لمدة عام وعين 18 حاكماً للولايات من العسكريين.