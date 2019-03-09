الهند تشكك في نوايا باكستان.. "تخفي الكثير"

اعتبرت الهند السبت أن باكستان "تخفي الكثير" لأنها منعت الصحفيين من دخول موقع ضربة جوية نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضي الباكستانية.



وكان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقا من المصورين من صعود تل في شمال شرق باكستان يوم الخميس وصولا إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي.

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وعزا المسؤولون المنع إلى "مخاوف أمنية".

من جهته، قال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير".

كما أكد كومار موقف نيودلهي بأن الضربات الجوية الهندية كانت "ناجحة وحققت الأهداف المنشودة" وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لرويترز أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها رويترز تظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.