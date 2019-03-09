تركيا.. الادعاء يطلب السجن مدى الحياة لرجل أعمال وصحافي

تداولت وسائل الإعلام التركية هذا الأسبوع أنباء حول تحديد تاريخ 24 يونيو القادم لمثول رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، أمام المحكمة، حسب ما نشرت "7daynews".

وتتهم السلطات التركية كافالا و15 مشتبهاً بهم آخرين "بالتورط في مؤامرة للإطاحة بالحكومة".

وتحتجز كافالا منذ أكثر من عام، على خلفية ادعاءات بتورطه في احتجاجات اندلعت عام 2013 ضد قيام الحكومة بمشروع إعادة تطوير متنزه في إسطنبول، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان قد اتهم كافالا، في هذا الوقت، بتمويل من وصفهم بـ"الإرهابيين" خلال الاحتجاجات ضد حكومته.

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السجن مدى الحياة "خلال أسبوع"

وذكر تقرير نشرته وكالة أنباء DHA الخاصة، أن المحاكمة ستستمر لمدة أسبوع في محكمة في سيليفري على مشارف إسطنبول.

وتسلمت محكمة تركية، الاثنين الماضي، عريضة اتهام من المدعي العام التركي تتضمن المطالبة بالحكم بالسجن مدى الحياة على كافالا، و15 مشتبهاً آخرين.

ترهيب المجتمع المدني

وفي الوقت نفسه، وصف المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الاتهامات أبنها مزاعم "سخيفة" ضد المشتبه بهم، مشيرين إلى أن المحاكمة جزء من حملة ترهيب المجتمع المدني.

وتتهم العديد من الدول الغربية حكومة أردوغان بتجاهل حكم القانون، خاصة منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016 وما أعقبه من خطة ممنهجة لفصل عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.

إلى ذلك، تضم قائمة المدعى ضدهم الصحافي المنشق كان دوندار، الذي فر إلى ألمانيا بعد إدانته في عام 2016 بسبب خبر تم نشره في الصفحة الأولى بجريدة "جمهوريت" المعارضة.

وتضمن الخبر المذكور اتهامات لحكومة أنقرة بتوفير الأسلحة للجماعات المتطرفة في سوريا.