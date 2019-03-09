تشييع فلسطينية بعد احتجاز جثتها لأكثر من شهر

شيع الفلسطينيون السبت، في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، فتاة قضت بنيران إسرائيلية في كانون الثاني/يناير الفائت واحتجزت سلطات الاحتلال جثتها لأكثر من شهر.

وسلمت سلطات الاحتلال الجمعة جثة الفتاة سماح مبارك (16 عاما) عند معسكر إسرائيلي قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقتلت مبارك أواخر كانون الثاني/يناير برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز شرق مدينة القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.

وشارك في التشييع عشرات من الفلسطينيين حمل معظمهم رايات حركة حماس والعلم الفلسطيني فيما لف جثمان الفتاة بالعلم الفلسطيني.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيل غالبا جثامين الفلسطينيين الذين يقتلهم.

وتفيد مؤسسات حقوقية فلسطينية أن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015 جثث 39 فلسطينيا، ضمنهم شابان قتلا الأسبوع الماضي بدعوى محاولتيهما دهس جنود بحسب ما أعلنت إسرائيل، الأمر الذي نفاه الجانب الفلسطيني.